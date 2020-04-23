Порносайт откликнулся на предложение «Барселоны» переименовать «Ноу Камп»

Ноу Камп

Портал для взрослых Pornhub прокомментировал заявление «Барселоны» о готовности продать на следующий год титульные права на название своего стадиона «Ноу Камп».

«Pornhub Stadium — хорошее название», — написали в Twitter порносайта.

Напомним, Совет директоров «Барселоны» утвердил передачу титульного права на «Ноу Камп» на период 2020/21 Фонду «Барса», чтобы собрать средства для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и во всем мире, направленными на борьбу с последствиями COVID- 19.

По материалам: lb.ua