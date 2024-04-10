О том, каких отметок вскоре достигнет показатель «минималки», пишет «НБН», ссылаясь на заявление члена парламентского комитета по вопросам госбюджета Леси Забуранной, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Забуранной, с приходом 2025 года, размер минимальной зарплаты планируют поднять только до 8 370 гривен. Таким образом, народные депутаты намерены не столько повысить социальные стандарты, сколько озаботиться «состоянием государственного бюджета».

В частности, на данный момент абсолютно все социальные выплаты, заработные платы бюджетников и пенсионные пособия финансируются и поступающей международной помощи. Именно вследствие этой финансовой зависимости страны от Запада, приходится «согласовывать с международными партнерами пожелания и возможности».

Ранее мы писали о том, что в Кабмине напоминали, в каких случаях пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к выплатам от 900 гривен.