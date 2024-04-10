В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин власти Китая заявили о расширении сотрудничества с Москвой. США предупредили КНР, что возложат на нее ответственность, если оккупанты добьются успехов в войне против Украины, информирует «НБН».

Как пишет американское издание Barron’s, представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин заявила, что ее страна имеет право на «нормальное сотрудничество» с государством-террористом в сфере экономики и торговли.

Чиновница отметила, что такому взаимодействию между КНР и РФ «нельзя препятствовать», подчеркнув, что Пекин «не воспринимает критику или давление».

По словам представителя МИД, Поднебесная якобы всегда играла конструктивную роль в урегулировании ситуации в Украине. Она добавила, что, если государства хотят достичь мира, им нужно «задуматься над первопричиной» войны, а не перекладывать вину на КНР.

Как сообщалось, в ISW заявили, что у Москвы есть повод для беспокойства относительно отношений с Китаем.