Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен

Авторитетное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.

В топ-10 вошел легендарный наставник киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский. Мэтр замкнул «декатлон».

На вершине рейтинга расположился Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 сезонов и выигравший с «красными дьяволами» 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским «Абердином» и 1 – с «Сент-Миррен».

За ним расположились два легендарных голландских тренера — Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

Алекс Фергюсон

Ринус Михелс

Йохан Кройф

Билл Шенкли

Пеп Гвардиола

Арриго Сакки

Мэтт Басби

Эленио Эррера

Эрнст Хаппель

Валерий Лобановский

Напомним, FourFourTwo составил также топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке.

По материалам: lb.ua