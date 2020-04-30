Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен

Спорт
Игорь Матвиенко0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Авторитетное британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, составило рейтинг из ста лучших тренеров за всю историю.

В топ-10 вошел легендарный наставник киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский. Мэтр замкнул «декатлон».

На вершине рейтинга расположился Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 сезонов и выигравший с «красными дьяволами» 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским «Абердином» и 1 – с «Сент-Миррен».

За ним расположились два легендарных голландских тренера — Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Лобановский вошел в топ-10 тренеров всех времен

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

  • Алекс Фергюсон
  • Ринус Михелс
  • Йохан Кройф
  • Билл Шенкли
  • Пеп Гвардиола
  • Арриго Сакки
  • Мэтт Басби
  • Эленио Эррера
  • Эрнст Хаппель
  • Валерий Лобановский

    • Напомним, FourFourTwo составил также топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке.

    По материалам: lb.ua


    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    загрузка...

    Похожие материалы

    Главный тренер «Лейпцига» установил рекорд Лиги Чемпионов

    Игорь Матвиенко

    «Барселона» продает за 300 млн евро права на название «Ноу Камп», — СМИ

    Игорь Матвиенко

    «Опыт Холодницкого оказался полезным для борьбы с договорными матчами», — президент Федерации футбола Павелко

    Игорь Матвиенко

    Добавить комментарий