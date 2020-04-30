Макрон лоббирует вопрос завершения европейских футбольных чемпионатов, — СМИ

Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против того, чтобы остальные европейские национальные чемпионаты из топ-5: Англии, Италии, Германии и Испании были доиграны, сообщает Le Parisien.

По версии источника, глава государства ведет переговоры со своими коллегами и настаивает на досрочном завершении чемпионатов, чтобы не допустить вторую волну распространения коронавируса.

И эти двусторонние переговоры, похоже, приносят свои плоды. Накануне министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил по телевидению своей страны, что «решения, принимаемые другими странами, такими как Франция, могут подтолкнуть Италию также следовать этой линии, которая может стать европейской линией».

Отметим, что чемпионат Франции завершен досрочно, а еврокубковые места уже практически распределены.

По материалам: lb.ua