Матч «Динамо» в еврокубке попал в число 50 лучших игр в истории футбола (фото)

Авторитетный испанская спортивная газета Marca опубликовала серию статей под общим названием «50 лучших матчей в истории».

В список таких игр попала и встреча, которая состоялась 34 года и 2 дня назад во французском Лионе. Тогда на арене «Жерлан» в финале Кубка обладателей кубков УЕФА встретились киевское «Динамо» и мадридский «Атлетико».

Голы Александра Заварова, Олега Блохина и Евгения Евтушенко зафиксировали триумф подопечных Валерия Лобановского на евроарене – 3:0. Тем самым, «Динамо» повторило свой успех 11-летней давности в том же турнире.

Отметим, что этот поединок испанские журналисты обозначили под 49-й «главой».

Добавим, что в номинацию топ-50 попали 6 испанских клубов, по четыре представителя от Германии и Англии, 2 – от Италии и по одному — СССР (Динамо), Бельгии, Голландии, Греции, Португалии и Румынии.

Чаще всего упоминаются матчи с участием «Реала» и «Милана» (по 5 матчей), 4 раза в номинацию попала «Барселона», 3 – «Манчестер Юнайтед», по 2 – «Бавария», «Бенфика» и «Аякс», и по одному – «Динамо», «Боруссия» Д., «Атлетико», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Стандарт», «Наполи», «Панатинаикос», «Бенфика», «Депортиво», «Бетис», «Атлетик», «Стяуа», «Ливерпуль», «Фортуна» и «Айнтрахт».

На национальном уровне чаще всего упоминаются поединки с участием сборной Германии (ФРГ, ГДР) — 11, Бразилии и Аргентины — по 6, Англии и Голландии — по 4, Франции и СССР — по 3, Чехословакии, России, Перу, Португалии и Испании — по 2, и по одному — Бельгии, Колумбии, Венгрии, Уругвая, Мальты, Нигерии, КНДР и Югославии.

Полный список номинантов топ-50 выглядит следующим образом:

50. «Реал» — «Боруссия» Д. — 4:0 (ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА, 1985 год, первый матч — 1:5)

49. «Динамо» – Атлетико — 3:0 (финал Кубка обладателей кубков-1985/86)

48. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 2:1 (финал Лиги Чемпонов-1998/99)

47. Сборная Бразилии — сборная Чехословакии (финал Чемпионата мира-1962)

46. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 3:2 (финал Кубка Англии-1980/81)

45. Сборная Англии — сборная Германии — 4:2 (финал Чемпионата мира-1966)

44. Сборная Голландии — сборная Бразилии — 2:0 (полуфинал Чемпионата мира-1974)

43. Сборная Аргентины — сборная Бельгии — 2:0 (полуфинал Чемпионата мира-1986)

42. Сборная Аргентины — сборная Колумбии — 0:5 (отборочный турнир к Чемпионату мира-1994)

41. «Милан» — «Реал» — 5:0 (ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-1988/89, первый матч — 1:1)

40. «Барселона» — «Стандарт» — 2:1 (финал Кубка обладателей кубков 1981/82)

39. «Наполи» — «Милан» — 4:1 (Серия А сезона 1988/89)

38. Сборная Бразилии — сборная Англии — 1:0 (групповой этап финальной стадии Чемпионата мира-1970)

37. Сборная ФРГ — сборная СССР — 3:0 (финал чемпионата Европы-1970)

36. Сборная Аргентины — Сборная Италии — 1:1 (пенальти 4:3, полуфинал Чемпионата мира-1990)

35. Сборная России — сборная Голландии — 3:1 (полуфинал Евро-2008)

34. Сборная Франции — сборная Португалии — 3:2 (полуфинал чемпионата Европы-1984)

33. «Аякс» — «Бавария» — 4:0 (финал Кубка европейских чемпионов-1972/73)

32. Сборная Голландии — сборная СССР — 2:0 (финал чемпионата Европы-1988)

31. «Аякс» — «Панатинаикос» — 2:0 (финал Кубка европейских чемпионов-1970/71)

30. Сборная ФРГ — сборная Венгрии — 3:2 (финал Чемпионата мира-1954)

29. Сборная Бразилии — сборная Уругвая — 1:2 (финал Чемпионата мира-1950)

28. «Бенфика» — «Барселона» — 3:2 (финал Кубка европейских чемпионов-1960/61)

27. Сборная Бразилии — сборная Франции — 1:1 (пенальти 3:4, четвертьфинал Чемпионата мира-1986)

26. Сборная Бразилии — сборная СССР — 2:1 (групповой этап финальной стадии Чемпионата мира-1982)

25. Сборная ФРГ — сборная ГДР — 0:1 (групповой этап финальной стадии домашнего для ФРГ Чемпионата мира-1974)

24. Сборная Чехословакии — сборная ФРГ — 2:2 (пенальти 5:3, финал чемпионата Европы-1976)

23. Сборная Испании — сборная Мальты — 12:1 (отборочный турнир чемпионата Европы-1984)

22. «Депортиво» — «Милан» — 4:0 (ответный матч 1/4 финала ЛЧ, первый матч — 1:4, один из голов на счету Андрея Шевченко)

21. Сборная Бразилии — сборная Перу — 4:2 (1/4 финала Чемпионата мира-1970)

20. Сборная Нигерии — сборная Бразилии — 4:3 (финал Олимпиады-1996)

19. Сборная Испании — сборная России — 3:0 (финал Евро-2008)

18. «Бетис» — «Атлетик» — 2:2 (по пенальти 8:7, финал Кубка Испании-1976/77)

17. Сборная Португалии — сборная КНДР — 5:3 (1/4 финала Чемпионата мира-1966)

16. Сборная ФРГ — сборная Югославии — 4:1 (групповой этап финальной стадии ЧМ-1990)

15. Сборная Аргентины — сборная Перу — 6:0 (второй групповой этап ЧМ-1978)

14. «Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3 (ответный матч 1/4 финала ЛЧ-2002/03, первый матч — 1:3)

13. Сборная ФРГ — сборная Англии — 3:1 (1/4 финала чемпионата Европы-1972)

12. «Милан» — «Стяуа» — 4:0 (финал Кубка европейских чемпионов-1988/89)

11. Сборная Италии — сборная ФРГ — 4:3 (полуфинал Чемпионата мира-1970)

10. «Реал» — «Барселона» — 2:6 (Ла Лига-2008/09)

9. «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 4:1 (финал Кубка европейских чемпионов-1967/68)

8. Сборная ФРГ — сборная Франции — 3:3 (по пенальти 5:4, полуфинал ЧМ-1982)

7. «Ливерпуль» — «Милан» — 3:3 (по пенальти 3:2, решающий не забитый Андреем Шевченко пенальти, финал ЛЧ-2004/05)

6. Сборная Аргентины — сборная Англии — 2:1 (1/4 финала ЧМ-1986, «Рука Бога» от Марадоны)

5. Сборная Голландии — сборная Аргентины — 4:0 (второй групповой этап ЧМ-1974, голкипер голландцев Ян Йонгблуд коснулся в матче мяча лишь один раз)

4. «Барселона» — «Фортуна» — 4:3 (финал Кубка обладателей кубков-1978/79)

3. Сборная Германии — сборная Италии — 0:2 (полуфинал Евро-2006)

2. «Реал» — «Айнтрахт» — 7:3 (финал Кубка европейских чемпионов-1959/60)

1. Сборная Италии — сборная Бразилии — 3:2 (второй групповой этап ЧМ-1982, знаменитый хет-трик Пауло Росси).

По материалам: lb.ua