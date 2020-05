Роналду обвинили в «слитии» информации о позитивном тесте Дибалы на коронавирус, чтобы остаться на Мадейре

Криштиану Роналду и Пауло Дибала

Итальянское издание Corriere dello Sport обвинило форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в «сливе» информации, что его партнер по туринскому клубу, аргентинец Пауло Дибала в четвертый раз за последние полтора месяца сдал позитивный тест на коронавирус.

Издание предположило, что португалец, который в настоящий момент находится у себя на Родине — на Мадейре, не спешит с возвращением на Апеннинский полуостров, для чего и использовал информацию о болезни Дибалы. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Discovering my island with the best company👨‍👦❤️ #madeiraisland #staysafe

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 2 Май 2020 в 3:55 PDT

Отметим, что Италия является одним из эпицентров пандемии коронавируса.

В свою очередь, подруга Дибалы опровергла сообщения прессы о том, что футболист вновь сдал положительный тест на COVID-19.

«Пауло не сдавал позитивный тест на вирус, — цитирует интервью Орианы Сабатини телеканалу Canal 9 «Советский спорт». — Для проведения нового анализа ему еще нужно подождать. Мы все ждем, поэтому я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы объявим о результате сразу, как это станет известно. Лично у меня тест показал отрицательный результат, но насчет Пауло мы не уверены на сто процентов», — отметила Ориана.

По материалам: lb.ua