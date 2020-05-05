Погибший 4 года назад игрок «Шальке» найден живым

Экс-крайний защитник гельзенкирхенского «Шальке-04» Хианник Камба, которого 9 января 2016 года официально признали погибшим, оказался живым, утверждает Bild.

Предполагалось, что игрок погиб в автокатастрофе, но сейчас выяснилось, что 33-летний Хианник, который имеет конголезские корни, живет в Германии, в Рурской области.

Существует версия, что Камба решил инсценировать смерть. Прокуратура Эссена начала расследовать это дело, под подозрение попала жена футболиста. Она обвиняется в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа, с целью получения страховых выплат.

По материалам: lb.ua