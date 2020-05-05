Тематический самолет «Манчестер Сити» во время пандемии возит мясо из Африки в Эмираты, — СМИ

Самолету «Манчестер Сити» нашли нестандартное применение на время пандемии коронавируса.

Он был переоборудован под грузовой, на котором перевозят предметы первой необходимости для больных, сообщает Daily Mail.

Ранее на нем транспортировали 24 тонны замороженного мяса из столицы Судана — Хартума до ОАЭ.

Потрясающий 787-9 Dreamliner, украшенный гербом Sky Blues и «Манчестер Сити», принадлежит авиакомпании Etihad, которая проводит крупную грузовую операцию, используя часть своего пассажирского флота в качестве грузовых судов во время пандемии коронавируса, включая самолет «МанСити».

Присутствие небесно-голубого самолета в Хартуме на прошлой неделе создало некоторую путаницу, поскольку средства массовой информации ошибочно сообщили, что он направлял должностных лиц ОАЭ в Судан для тайных переговоров.

Утверждалось, что могущественный советник по национальной безопасности Эмиратов Таунун бен Заид тайно посещал страну, чтобы заручиться поддержкой командира ливийских повстанцев Халифы Хафтара.

Напомним, «Манчестер Сити» принадлежит сводному брату лидера Эмиратов Халифы Аль Нахайяна, 49-летнему шейху Мансуру.

По материалам: lb.ua