Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское «Динамо» (фото)

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг футбольных вещей из 90-х, по которым навевает ностальгия. Номинация символично включает 90 фрагментов последнего десятилетия прошлого века.

Динамо-1998/99

В нем внимание уделено и киевскому «Динамо» под руководством Валерия Лобановского. В той «третьей» великой команде мэтра (после «Динамо» середины 70-х и середины 80-х) выступали Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Команда вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, а также выиграла девять национальных чемпионатов подряд.

Также в рейтинге упоминаются: Ферги-тайм, крошечные игроки в массивных футболках

, сборная Хорватии Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Давора Шукера, «Парма», колумбийский голкипер Рене Игита с его оригинальным методом «Удара скорпиона»

, игровой номер Ивана Саморано

, Роберто Баджо, штрафные Луиса Чилаверта, Алессандро дель Пьеро, величественная борода игрока «Шеффилд Юнайтед» Алана Корка

, комплекты игровой формы с воротником на пуговицах или на шнуровке

, похожего на скелет грузинского легионера «Ньюкасла» Темури Кецбая

, блондинистая сборная Румынии на ЧМ-1998

, чудо-гол Райана Гиггза вдполнительное время полуфинала Кубка Англии на «Вилла-Парк» против «Арсенала».

По материалам: lb.ua