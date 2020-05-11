Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское «Динамо» (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг футбольных вещей из 90-х, по которым навевает ностальгия. Номинация символично включает 90 фрагментов последнего десятилетия прошлого века.

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

Динамо-1998/99

В нем внимание уделено и киевскому «Динамо» под руководством Валерия Лобановского. В той «третьей» великой команде мэтра (после «Динамо» середины 70-х и середины 80-х) выступали Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Команда вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, а также выиграла девять национальных чемпионатов подряд.

Также в рейтинге упоминаются: Ферги-тайм, крошечные игроки в массивных футболках

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, сборная Хорватии Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Давора Шукера, «Парма», колумбийский голкипер Рене Игита с его оригинальным методом «Удара скорпиона»

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, игровой номер Ивана Саморано

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, Роберто Баджо, штрафные Луиса Чилаверта, Алессандро дель Пьеро, величественная борода игрока «Шеффилд Юнайтед» Алана Корка

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, комплекты игровой формы с воротником на пуговицах или на шнуровке

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, похожего на скелет грузинского легионера «Ньюкасла» Темури Кецбая

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, блондинистая сборная Румынии на ЧМ-1998

Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо" (фото)

, чудо-гол Райана Гиггза вдполнительное время полуфинала Кубка Англии на «Вилла-Парк» против «Арсенала».

По материалам: lb.ua


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