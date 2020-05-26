МОЗ разрешило возобновить футбольные матчи в Украине

Уже с 30 мая футбольные фанаты смогут вновь наблюдать со соревнованием команд украинской премьер-лиги.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на главу Украинской Федерации футбола Андрея Павелко.

Он сообщил, что уже с 30 мая в Украине возобновят футбольные матчи в премьер-лиге. По словам Павелко, разрешение дал сам глава МОЗ максим Степанов:

«Я безумно благодарен министру здравоохранения максиму Степанову, замминистра и главному санитарному врачу Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые сделали всё, для скорейшего возобновления футболе в Украине».

Павелко также обратился к членам УАФ поддержать такое решение МОЗ и утвердить новый календарь соревнований.

Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який… Gepostet von Andrii Pavelko am Dienstag, 26. Mai 2020

Напомним, ранее мы писали, что в Германии после карантина возобновился футбольный чемпионат.