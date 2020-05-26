МОЗ разрешило возобновить футбольные матчи в Украине
Уже с 30 мая футбольные фанаты смогут вновь наблюдать со соревнованием команд украинской премьер-лиги.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на главу Украинской Федерации футбола Андрея Павелко.
Он сообщил, что уже с 30 мая в Украине возобновят футбольные матчи в премьер-лиге. По словам Павелко, разрешение дал сам глава МОЗ максим Степанов:
«Я безумно благодарен министру здравоохранения максиму Степанову, замминистра и главному санитарному врачу Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые сделали всё, для скорейшего возобновления футболе в Украине».
Павелко также обратился к членам УАФ поддержать такое решение МОЗ и утвердить новый календарь соревнований.
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Gepostet von Andrii Pavelko am Dienstag, 26. Mai 2020
Напомним, ранее мы писали, что в Германии после карантина возобновился футбольный чемпионат.