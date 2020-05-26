В Бундеслиге «Бавария» и «Боруссия» расписали «золотой» матч

В рамках 28-го тура Бундеслиги в Дортмунде состоялся ключевой матч в борьбе за «Серебряную салатницу» – Der Klassiker – матч между «Боруссией» и «Баварией».

Матчи этих команд хороши и принципиальны при любом раскладе, даже при отсутствии зрителей на трибунах, как было на этот раз на «Сигнал Идуна Парк».

Перед матчем идущая на первом месте «Бавария» опережала «шмелей» на 4 очка, и подопечным Люсьена Фавра для сохранения интриги в чемпионате необходимо было побеждать. Кроме того, хозяева горели желанием взять реванш за крупное поражение в матче первого круга (0:4). Не сложилось.

Хотя первый голевой момент «Боруссия» создала уже на 31-й секунде. Эрлинг Холанд разогнал атаку в центре поля и сам же ее завершил точным ударом между ног Мануэля Ноейера. Быть бы голу, но с линии ворот мяч вынес Жером Боатенг. Спустя 12 минут аналогичный момент возник уже у ворот «Боруссии», и с «ленточки» мяч вынес Лукаш Пищек.

В дальнейшем команды показывали высококлассный, скоростной и тактически грамотный футбол.

По истечению четверти часа игрового времени футболистам «Баварии» удалось выровнять игру, а ближе к эндшпилю тайма и перехватить инициативу.

Счет был открыт на 43-й минуте полузащитником гостей Йосуа Киммихом, с угла штрафной площади отправившего парашютом мяч за шиворот голкиперу Роману Бюрки — 0:1.

Партнеры поздравляют Йосуа Киммиха с голом

На одном дыхании, обоюдоостро, с хорошей геометрией атак прошли и вторые 45 минут поединка. Однако гол Киммиха остался единственным в матче.

После победы подопечных Ханс-Дитера Флика в Дортмунде вряд ли кому-то удастся скинуть «Баварию» с трона, на котором мюнхенцы находятся уже 8-й сезон подряд.

По материалам: lb.ua