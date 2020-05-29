«Феррари» сделала своему экс-чемпиону мира необычный подарок

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от своего бывшего работодателя – «Феррари».

Это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-При США в 2018 году.

«Спасибо, «Феррари», — подписал снимок Кими.

При этом добавим, по какому случаю команда из Маранелло оказала такой щедрый подарок 40-летнему финну, неясно, ведь его День рождения приходится на 17 октября.

Напомним, Райкконен первый раз заключил контракт с «Феррари» в 2006 году. А через сезон выиграл титул чемпиона мира. Кстати, этот титул остается последним для «Скудерии» в ее истории в Формуле-1. Еще через 2 года Кими покинул стан «Феррари».

В сезоне-2014 Райкконен вернулся в «Феррари», где выступал до конца прошлого сезона, пока итальянская «конюшня» не приняла решения заменить его на Шарля Леклера.

По материалам: lb.ua