Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Аудиторская компания KPMG на своем официальном сайте опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году в Европе.

Первое место рейтинга оккупировал мадридский «Реал», который был оценен в 3,478 млрд евро. Следом за ним расположился «Манчестер Юнайтед» (3,342), а тройку замкнула каталонская «Барселона» (3,193).

Несмотря на то, что в этой номинации формально не были отмечены клубы футбольных конференций вне приделов «Старого Света», можно с полной уверенностью констатировать, что «Реал» является самым дорогим клубом мира.

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года, т.е., до пандемии COVID-19.

Добавим, что в топ-10 английские клубы составляют 60%.

Топ-15 самых дорогих клубов Европы:

Реал — 3,478 млрд евро.

Манчестер Юнайтед — 3,342

Барселона — 3,193

Бавария — 2,878

Ливерпуль — 2,658

Манчестер Сити — 2,606

Челси — 2,218

Тоттенхэм — 2,067

ПСЖ — 1,911

Арсенал — 1,852

Ювентус — 1,735

Боруссия Дортмунд — 1,281

Атлетико — 1,197

Интер — 983

Шальке — 814

По материалам: lb.ua