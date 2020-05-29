Назван самый дорогой футбольный клуб мира
Аудиторская компания KPMG на своем официальном сайте опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году в Европе.
Первое место рейтинга оккупировал мадридский «Реал», который был оценен в 3,478 млрд евро. Следом за ним расположился «Манчестер Юнайтед» (3,342), а тройку замкнула каталонская «Барселона» (3,193).
Несмотря на то, что в этой номинации формально не были отмечены клубы футбольных конференций вне приделов «Старого Света», можно с полной уверенностью констатировать, что «Реал» является самым дорогим клубом мира.
Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года, т.е., до пандемии COVID-19.
Добавим, что в топ-10 английские клубы составляют 60%.
Топ-15 самых дорогих клубов Европы:
По материалам: lb.ua