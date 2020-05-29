Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Аудиторская компания KPMG на своем официальном сайте опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году в Европе.

Первое место рейтинга оккупировал мадридский «Реал», который был оценен в 3,478 млрд евро. Следом за ним расположился «Манчестер Юнайтед» (3,342), а тройку замкнула каталонская «Барселона» (3,193).

Несмотря на то, что в этой номинации формально не были отмечены клубы футбольных конференций вне приделов «Старого Света», можно с полной уверенностью констатировать, что «Реал» является самым дорогим клубом мира.

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года, т.е., до пандемии COVID-19.

Добавим, что в топ-10 английские клубы составляют 60%.

Топ-15 самых дорогих клубов Европы:

  • Реал — 3,478 млрд евро.
  • Манчестер Юнайтед — 3,342
  • Барселона — 3,193
  • Бавария — 2,878
  • Ливерпуль — 2,658
  • Манчестер Сити — 2,606
  • Челси — 2,218
  • Тоттенхэм — 2,067
  • ПСЖ — 1,911
  • Арсенал — 1,852
  • Ювентус — 1,735
  • Боруссия Дортмунд — 1,281
  • Атлетико — 1,197
  • Интер — 983
  • Шальке — 814

    Назван самый дорогой футбольный клуб мира

    • По материалам: lb.ua


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