Главред сайта «Динамо» раскритиковал Андрея Шевченко за высказывания в поддержку афроамериканцам

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором осудил расизм. Обладатель «Золотого мяча»-2004 выложил черный квадрат и написал «Black Lives Matter» (название движения сопротивления) с черным смайликом-сердечком, чем поддержал протестующих в США.

Этот жест Шевченко в поддержку афроамериканцам раскритиковал главный редактор официального сайта киевского «Динамо» Кирилл Крыжановский, который в Facebook упрекнул наставника сборной в том, что он проживает вне пределов Украины и что его не волнует жизнь украинцев, которых «…стреляют, насилуют и пытают мусора. Они же белые. Да и никому не нужные…Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне…Украине — лапшу на уши в виде партии с Королевской. США — поддержку и борьбу за права человека», — написал спортивный журналист.

В свою очередь, в защиту Шевченко высказался пресс-атташе сборной Александр Глывинский.

«А к чему вообще этот пост? Осуждаешь, что Андрей Шевченко поддержал международное движение против насилия и расизма? Или ты просто поддерживаешь расизм? Как понять это твое высказывание?

И какая связь того, что Шевченко поддерживает движение против расизма с непонятным заключением, что он, исходя из твоих слов, не беспокоится о том, что существует насилие в Украине? Разве поддержка движения против расизма в США и во всем мире означает одновременно поддержку насилия в родной стране?

Очевидно, стоит думать перед тем, как постить всякую ерунду в соцсетях. Тем более, если пытаешься оценить действия публичных персон. Выскажись четко, а не намеками, и дай понять – это твоя личная позиция, позиция журналиста или организации, где ты работаешь?» – цитирует Глывинского sport.ua.

В Америке продолжаются протесты против расизма, развернувшиеся после смерти от рук полицейского во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Добавим, что на гибель Флойда официально отреагировал Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА),

По материалам: lb.ua