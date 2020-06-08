На турнире UFC 250 боец с одного удара «потушил свет» сопернику (видео)

Шон О’Мэлли

Накануне в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 250, на который снова не допустили зрителей из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В поединке легчайшей весовой категории (до 61 кг) Шон О’Мэлли жестко нокаутировал Эдди Вайнлэнда уже в первом раунде.

OH MY GOD SEAN O’MALLEY 😱😱#UFC250 | #UFCApex pic.twitter.com/RO2lZsg3I5

— TeeBeeDee (@YoungBuck_21) June 7, 2020

Добавим, что в той же весовой категории не менее ярко прошел поединок между Коди Гарбрандтом и Рафаэлем Ассунсао.

Коди Гарбрандт торжествует

Коди, который после долгого простоя вернулся в октагон, нокаутировал соперника во втором раунде.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион легкого и полулегкого веса Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

По материалам: lb.ua