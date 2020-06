Шестикратный чемпион Формулы-1 раскритиковал правительство Великобритании за провал в борьбе с коронавирусом (видео)

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал обращение к правительству Великобритании. Он раскритиковал власти за провал в борьбе с коронавирусом.

«Я потрясен тем, как правительство Великобритании ведет себя в ситуации с коронавирусом, — написал британец в своем Instagram. — Закрыть границы нужно было месяц тому назад. Как вы можете позволить людям прибывать в Великобританию из стран, где даже не проводится тестирование. Вы могли спасли тысячи жизней. Нам нужны лучшие лидеры!».

Также пилот «Мерседес» поведал свое отношение к массовым акциям протеста, охватившим Великобританию на расовой почве.

Эдвард Колстон (1636-1721), статуя которого была сброшена с пьедестала в Бристоле

«Сегодня смотрел новости по поводу снесенной статуи Эдварда Колстона. Власти хотели перенести ее в музей. Но этой статуе самое место в реке. 20 тысяч африканцев погибли и были выброшены в море, когда их переправляли сюда. У них не было захоронения. Он украл этих людей из семей. Страна не должна праздновать это! Эту статую следуют заменить на памятник всем, кого он продал, всем, кто погиб!», — уверен Хэмилтон.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX

— ABC News (@ABC) June 7, 2020

Массовые протесты против расизма прошли в Манчестере, Ноттингеме, Глазго и Эдинбурге. Но акция в Бристоле стала наиболее яркой: протестующие не просто свалили статую бывшего члена британского парламента Колстона, о чем и упоминает Льюис, но и протащили ее по улицам города, а затем утопили в заливе.

По материалам: lb.ua