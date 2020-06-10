<img class="aligncenter" title="Лидер "Реала" похвастался суперкаром за 2,5 млн евро (фото) » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/0832a5493ab51fef8f8ea3c600d1243c.jpeg» alt=»Лидер "Реала" похвастался суперкаром за 2,5 млн евро (фото)» width=»100%» />

Форвард «Реала» Карим Бензема опубликовал фото своего автомобиля Bugatti Chiron за 2,5 млн евро.

Отмечается, что такой суперкар выпущен лимитированным тиражом в 500 единиц. Chiron способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость — 420 км/ч. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Бензема похвастался эксклюзивным суперкаром — Bugatti Chiron, который выпущен лимитированным тиражом в 500 единиц. Еще одна такая стоит в гараже у Криштиану Роналду 🏎

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 10 Июн 2020 в 1:51 PDT

Добавим, что француз не единственный футболист — обладатель данной модели. Точно такой же автомобиль пылится в гараже экс-игрока «королевского клуба» Криштиану Роналду.

Как и португалец, Бензема является большим любителем элитных машин. Помимо Bugatti он является владельцем Lamborghini Aventador, Mercedes SLR McLaren, Rolls Royce Cullinam и еще нескольких других суперкаров.

А может это просто вложение капитала. Некоторые, как владелец «Челси» Роман Абрамович, вкладывают в искусство, а Карим решил вложиться в автопром.

По материалам: lb.ua