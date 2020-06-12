На 5-звездочном стадионе «Баварии» за время карантина выросли сорняки (фото)

"Альянц Арена"

Bild опубликовал в Instagram необычную фотографию с домашнего стадиона «Бавариии» — «Альянц Арены». На трибунах современного стадиона сквозь бетонные ступеньки пророс сорняк. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wenn Fans wieder ins Stadion dürfen, müssen sie sich zu ihren Plätzen erst einmal durchschlagen… Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Публикация от Sport BILD (@sport_bild) 11 Июн 2020 в 5:29 PDT

«Если болельщикам разрешат вернуться на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест», — написало немецкое издание.

Отметим, на построенной в 2005 году «Альянц Арене», которая относится к наивысшей 4-й категории стадионов, проводились матчи чемпионата мира 2006 года и финал Лиги Чемпионов 2011/12, в котором «Челси» в первый и, пока, в последний раз в своей истории стал сильнейшим клубом Европы, обыграв «Баварию» — 1:1 (по пенальти 4:3).

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По материалам: lb.ua