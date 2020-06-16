Сборная Украины сыграет в группе с Россией в квалификации на EHF Евро-2022

Европейская федерация гандбола (EHF) на своем официальном сайте обнародовала итоги проведенной в Вене жеребьевки квалификационного турнира EHF Евро-2022 среди мужчин.

Сборная Украины попала в одну отборочную группу с национальной командой России. Квартет дополнят сборные Чехии и Фарерских островов.

В финальную часть Евро-2022 выходят команды, занявшие первые два места в группе.

Кроме того, на чемпионат квалифицируются также четыре лучшие команды отбора, занявшие третьи места.

Отборочный турнир стартует в ноябре 2020 года, а завершится в мае следующего.

Сборные Венгрии и Словакии, как хозяйки финального турнира, освобождены от отборочного турнира.

EHF Евро-2022 пройдет с 13 по 30 января.

Напомним, действующими чемпионами мира является сборная Дании.

По материалам: lb.ua