Впервые в истории Английской Премьер-Лиги система Hawk-Eye не распознала чистый гол (видео)

Эрьян Нюланн с мячом за линией ворот

Накануне пропущенными матчам 29-го тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» (0:0) и «Манчестер Сити» – «Арсенал» (3:0) возобновились игры Английской Премьер-Лиги.

И в первой же встрече после рестарта случился конфуз.

В поединке в Бирмингеме не был засчитан правильный гол, забитый игроком «Шеффилда» Оливером Норвудом в эндшпиле первого тайма. После удара со штрафного голкипер хозяев Эрьян Нюллан не удержал мяч в поле и зашел вместе с ним за линию ворот.

Однако рефери поединка Майкл Оливер принял решение не засчитывать взятие ворот, так как на его руке не завибрировал датчик Hawk-Eye, а сам арбитр ФИФА не решился указать на центр поля.

Об ошибке судейская бригада узнала уже в перерыве матча.

После матча представители компании Hawk-Eye Innovations официально принесли извинения за ошибку системы.

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe

— Hawk-Eye Innovations (@Hawkeye_view) June 17, 2020

В заявлении отмечено, что створ ворот просматривали 7 камер, но вратарь, защитники и рамка ворот все равно помешали обзору.

Представители компании сообщают, что это первый подобный сбой системы за примерно 9 тыс. матчей. Hawk-Eye продолжит работать на оставшихся играх АПЛ, несмотря на результативную ошибку.

По материалам: lb.ua