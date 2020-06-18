Впервые в истории Английской Премьер-Лиги система Hawk-Eye не распознала чистый гол (видео)
Эрьян Нюланн с мячом за линией ворот
Накануне пропущенными матчам 29-го тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» (0:0) и «Манчестер Сити» – «Арсенал» (3:0) возобновились игры Английской Премьер-Лиги.
И в первой же встрече после рестарта случился конфуз.
В поединке в Бирмингеме не был засчитан правильный гол, забитый игроком «Шеффилда» Оливером Норвудом в эндшпиле первого тайма. После удара со штрафного голкипер хозяев Эрьян Нюллан не удержал мяч в поле и зашел вместе с ним за линию ворот.
Однако рефери поединка Майкл Оливер принял решение не засчитывать взятие ворот, так как на его руке не завибрировал датчик Hawk-Eye, а сам арбитр ФИФА не решился указать на центр поля.
Об ошибке судейская бригада узнала уже в перерыве матча.
После матча представители компании Hawk-Eye Innovations официально принесли извинения за ошибку системы.
Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe
— Hawk-Eye Innovations (@Hawkeye_view) June 17, 2020
В заявлении отмечено, что створ ворот просматривали 7 камер, но вратарь, защитники и рамка ворот все равно помешали обзору.
Представители компании сообщают, что это первый подобный сбой системы за примерно 9 тыс. матчей. Hawk-Eye продолжит работать на оставшихся играх АПЛ, несмотря на результативную ошибку.
По материалам: lb.ua