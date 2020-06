Игрок «Реала» после 11-месячной паузы вызванной травмой забил гол первым же касанием (видео)

Марко Асенсио

Накануне в заключительном матче 29-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» в домашнем поединке не оставил шансов «Валенсии» – 3:0.

Помимо дубля Карима Бензема матч был ознаменован еще одним событием. Спустя почти 11 месяцев в составе «Королевского клуба» вышел на поле Марко Асенсио. Произошло это на 74-й минуте.

И первым же своим касанием испанец забил гол.

Напомним, 23 июля прошлого года во время поединка Международного кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, по пенальти 3:2) в безобидной игровой ситуации 24-летний игрок получил серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена, и был вынужден покинуть поле на носилках.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale… pic.twitter.com/B5eIRFeEww

— Douglas (@iamdouglaseze) July 24, 2019

