Клуб Английской Премьер-Лиги получит в виде бонусов 2,5 млн фунтов за чемпионский титул «Ливерпуля»

Спорт
Игорь Матвиенко0
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«Саутгемптон» получит около 2,5 млн фунтов бонусных выплат за первую победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-Лиге, сообщает The Telegraph.

Дело в том, что в чемпионском составе Юргена Клоппа играют 4 экс-игрока «святых». И с победой «красных» в чемпионате автоматически активировались пункты в контрактах Вирджила ван Дейка, Садио Мане, Адама Лалланы и Деяна Ловрена по суммам компенсации за трансферы этих игроков на «Энфилд».

Клуб Английской Премьер-Лиги получит в виде бонусов 2,5 млн фунтов за чемпионский титул "Ливерпуля"

Адам Лаллана (слева) и Вирджил ван Дейк

Отметим, что в чемпионском составе «Ливерпуля» есть еще один футболист, который является «продуктом» клуба с «Сейнт Мэри» — это по полузащитник Алекс Оксленд-Чемберлен, но трансфер 26-летнего англичанина клуб с «Энфилда» произвел из «Арсенала».

Добавим, что победа мерсисайдского клуба стала самой ранней в истории АПЛ. Красные отпраздновали успех за 7 туров до финиша, чего раньше никому из клубов АПЛ не удавалось.

По материалам: lb.ua


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