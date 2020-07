У 89-летнего экс-владельца Формулы-1 родился сын

Берни Экклстоун и Фабиана Флози

Экс-владелец Формулы-1, почетный президент Formula One Management Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом.

Его 44-летняя супруга Фабиана Флози родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом. Об этом сообщил известный спортивный журналист Роджер Бенуа на своей странице в «Твиттере».

Just Bernie (89) called in to the train… at 12.05 fabiana (44)got the baby, son Ace in Interlaken Switzerland . The Mama to Blick: “it was so nice, in 25 minutes the sin was born!” Bernie ‘ I am so pride!”

— roger benoit (@roger_benoit) July 1, 2020

Во время беременности Фабиана и Берни находились в Бразилии, но приняли решение покинуть страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.

У 89-летнего Экклстоун три дочери — младшей, Петре – 32 года, Тамаре 35 лет, а старшей, Деборе, — 65 лет.

Экклстоун отошел от активных дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешел к американской компании Liberty Media.

