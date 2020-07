Челси лишь в двух поражениях от повторения клубного антирекорда в АПЛ в «эпоху Абрамовича»

Фрэнку Лэмпарду есть о чем задуматься

Накануне в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги шикарный гол Андрей Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» — 3:2.

Это поражение стало для подопечных Фрэнка Лэмпарда уже 10-м в текущем сезоне АПЛ.

Только в сезоне-2015/16 «пенсионеры» уступили большее количество раз в АПЛ (12) в «эпоху Романа Абрамовича» (с 2003 года), сообщает Opta. Тогда команда финишировала на 10-й строчке.

10 — Chelsea lost their 10th league game of the season tonight; only in 2015-16, when they finished 10th, have they suffered more defeats in a single campaign in the Roman Abramovich era (12). Topsy-turvy. pic.twitter.com/4I03UvUnnx

— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2020

Отметим, что несмотря на столь неутешительные цифры в графе поражений, «Челси» все еще претендует на попадание в топ-3 текущего розыгрыша АПЛ.

По материалам: lb.ua