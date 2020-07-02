«Мерседес» в рамках борьбы с расизмом одел своих пилотов в комбинезоны черного цвета

6-кратный и действующий чемпион Формулы-1 – «Мерседес» опубликовал у себя в Twitter фотографии боевых пилотов команды, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в новых черных комбинезонах, дизайн которых с традиционных белых был изменен перед началом сезона-2020.

«Отлично выглядите, парни», — подписала пресс-служба «Мерседес» снимок с Хэмилтоном и Боттасом.

Looking good, boys. 🖤👊 #WeRaceAsOne pic.twitter.com/fLHn0XQ7nC

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) July 2, 2020

Ранее стало известно, что «Мерседес» изменил цвет ливреи на черный, на системе «гало» появилась надпись «конец расизму», а на зеркалах — символ радуги. Многие команды меняют раскраску болидов в рамках инициативы руководства Формулы-1 по борьбе с расизмом и социальной несправедливостью.

По материалам: lb.ua