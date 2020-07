«Ливерпуль» в матче против «Манчестер Сити» повторил антирекорд Английской Премьер-Лиги

"Ливерпуль"

Накануне на «Этихад» состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (4:0).

Отметим, что это был первый официальный матч команды Юргена Клоппа в ранге новоиспеченного чемпиона Английской Премьер-Лиги.

Добавим, что это поражение мерсисайдского клуба является самым крупным для команды, гарантировавшей себе чемпионство в АПЛ.

По информации Opta, «красные» повторили антирекорд «Арсенала», который проиграл «Ливерпулю» с аналогичным счетом в сезоне-1997/98.

