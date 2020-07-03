Миланский «Интер» осуществил первый громкий трансфер летней кампании

Ашраф Хакими

Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о подписании принадлежащего «Реалу» правого защитника Ашрафа Хакими.

21-летний марокано-испанский футболист подписал с Nerazzurri 5-летний контракт.

По сведениям испанских СМИ, Ашраф обошелся клубу с «Сан-Сиро» в 40 млн евро. Также предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений игрока.

Хакими в двух последних сезонах играл за дортмуднскую «Боруссию» на правах аренды, и за это время зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников Бундеслиги.

За «шмелей» Хакими провел 73 матча, забив 12 мячей и отдав 17 передач. В этом сезоне игрок отметился 9 голами и 10 ассистами.

По материалам: lb.ua