Малиновський заробив переможний для «Аталанти» пенальті в матчі Серії А (видео)

У матчі 30-го туру Серії А бергамська «Аталанта», яка веде боротьбу за медалі, грала в столиці Сардинії — Кальярі з однойменним клубом.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей — 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий Луісом Мюріелєм на 27-й хвилині з пенальті, призначеному за знесення захисником «Кальярі» Андреа Карбоні хавбека гостей Руслана Малиновського.

При цьому римський арбітр Федеріко Ла Пенна за фол проти Руслана показав Карбоні пряму червону картку.

Завдяки перемозі «Аталанта» зміцнила свої шанси в боротьбі за місце в Лізі Чемпіонів. Також команда Джан П’єро Гасперіні скоротила відставання від «Інтера», який посiдає третє мiсце, до одного очка.

Додамо, що 27-річний Малиновський увійшов до символічної збірної 30-го туру Серії А за версією авторитетного порталу WhoScored.

По материалам: lb.ua