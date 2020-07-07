Буффон побив «вічний» рекорд Мальдіні в Серії А (видео)

Джанлуїджі Буффон (у центрі)

В рамках 30-го туру Серії А в Турині пройшло дербі між «Ювентусом» та «Торіно».

Великою перемогою (4:1) «Юве» підкріпив свої домагання на 9-е поспіль «скудетто» — відрив від найближчого суперника — «Лаціо» — збільшився до 7 очок.

Після довгої перерви в матчі чемпіонату Італії ворота «Старої сіньйори» захищав Джанлуїджі Буффон — попередній раз Gigi виходив на поле ще в 17-му турі проти «Сампдорії».

Таким чином, 42-річний голкіпер побив рекорд не менш легендарного захисника «Мілана» Паоло Мальдіні по зіграним матчам в Серії А.

⚪️⚫️ Буффон — новый рекордсмен серии А по сыгранным матчам 🔝👕 6⃣4⃣8⃣ Джанлуиджи Буффон👕 6⃣4⃣7⃣ Паоло Мальдини👕 6⃣1⃣9⃣ Франческо Тотти👕 6⃣1⃣5⃣ Хавьер Дзанетти #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Z06yjPtQbJ

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 6, 2020

По материалам: lb.ua