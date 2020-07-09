Футболісти «Динамо» стримано відсвяткували в роздягальні перемогу в Кубку України (видео)

"Динамо"

Напередодні київське «Динамо» у вогняному фіналі Кубка України обіграло «Ворсклу» (1:1, пен. 8:7).

Після перемоги футболісти «Динамо» відзначили цю подію в роздягальні.

Додамо, що останнім часом, окрім Суперкубка України-2018 і 2019, трофеї оминали столичний клуб.

Нагадаємо, «Динамо» зрівнялося із «Шахтарем» за кількістю трофеїв, здобутими за роки незалежності України.

По материалам: lb.ua