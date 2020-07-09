Футболісти «Динамо» стримано відсвяткували в роздягальні перемогу в Кубку України (видео)
"Динамо"
Напередодні київське «Динамо» у вогняному фіналі Кубка України обіграло «Ворсклу» (1:1, пен. 8:7).
Після перемоги футболісти «Динамо» відзначили цю подію в роздягальні.
Додамо, що останнім часом, окрім Суперкубка України-2018 і 2019, трофеї оминали столичний клуб.
Нагадаємо, «Динамо» зрівнялося із «Шахтарем» за кількістю трофеїв, здобутими за роки незалежності України.
По материалам: lb.ua
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