Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» встановити історичне досягнення в Англійській прем’єр-лізі (видео)

Олександр Зінченко в протиборстві з Валентино Лазаро

Напередодні в рамках 34-го туру Англійської прем’єр-ліги ексчемпіон «Манчестер Сіті» на рідному «Етіхаді» розніс «Ньюкасл» — 5:0.

Увесь матч за господарів виступав Олександр Зінченко.

Зазначимо, що підопічні Хосепа Гвардіоли в цьому поєдинку встановили історичний рекорд точних передач за один матч у рамках АПЛ — гравці «Сіті» зробили 787 із 840, або 93,7%.

93.7 — Manchester City completed 93.7% of their passes against Newcastle (787/840), the highest recorded figure in a Premier League game since full passing data is available (2003-04). Pollock. pic.twitter.com/RDlj2DRUjS

— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020

Додамо, що така статистика ведеться із сезону 2003/04.

По материалам: lb.ua