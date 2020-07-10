Бундесліга визначила кращого гравця сезону-2019/20 (видео)

Перед заключним туром чемпіонату Бундесліга оголосила ім’я найкращого футболіста за підсумками сезону. Їм прогнозовано став нападник «Баварії» Роберт Левандовскі.

Згідно проведеного Союзом футболістів Німеччини (VDV) з опитуванням, поляк набрав 40,2% голосів, повідомляє besoccer.com.

Друге місце зайняв півзахисник «Боруссії» (Дортмунд) Джейдон Санчо (13,9%), третій — ще один гравець «Баварії» Джошуа Кімміх (7,2%).

Кращим новачком чемпіонату Німеччини став партнер Левандовскі і Кімміха по мюнхенському клубу Альфонсо Девіс, а наставник баварців Ханс-Дітер Флік названий кращим тренером сезону.

Ханс-Дітер Флік

Ein weiterer Titel für den @FCBayern-Stürmer! 🏆 @lewy_official ist euer Spieler der Saison! Herzlichen Glückwunsch! 👏#Bundesliga #BundesligaPOTS pic.twitter.com/F6d0NKS2Gl

— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 26, 2020

Також Бундесліга визначили номінантів на приз «Кращий гол сезону».

По материалам: lb.ua