Майк Тайсон дізнався свою етнічну приналежність і розчарувався (видео)

Майк Тайсон

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон дізнався, з якої країни він походить. Про це він розповів в ефірі свого подкасту Hotboxin.

«Я зробив генеалогічний ДНК-тест. Виявилося, що я родом з Африки, з Конго. У мене дійсно конголезьке коріння. Як на мене, це схоже на якусь маячню», — розповів Тайсон. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Watch the latest episode of @hotboxinpodcast with my brother @akon premiering live right now on my YouTube channel. Link in bio.

Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 9 Июл 2020 в 6:07 PDT

Нагадаємо, зараз Тайсон намагається реанімувати свою спортивну кар’єру і готується повернутися на ринг, щоб провести кілька виставкових поєдинків.

По материалам: lb.ua