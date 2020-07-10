Майк Тайсон дізнався свою етнічну приналежність і розчарувався (видео)
Майк Тайсон
Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон дізнався, з якої країни він походить. Про це він розповів в ефірі свого подкасту Hotboxin.
«Я зробив генеалогічний ДНК-тест. Виявилося, що я родом з Африки, з Конго. У мене дійсно конголезьке коріння. Як на мене, це схоже на якусь маячню», — розповів Тайсон. Посмотреть эту публикацию в Instagram
Watch the latest episode of @hotboxinpodcast with my brother @akon premiering live right now on my YouTube channel. Link in bio.
Нагадаємо, зараз Тайсон намагається реанімувати свою спортивну кар’єру і готується повернутися на ринг, щоб провести кілька виставкових поєдинків.
По материалам: lb.ua