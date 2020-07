22-річний форвард «Манчестер Юнайтед» отримає докторський ступінь Манчестерського університету

Маркус Решфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Маркус Решфорд незабаром стане доктором Манчестерського університету, повідомляє ВВС.

BREAKING: Marcus Rashford will become youngest recipient of an Honorary Doctorate from University of Manchester later this summer, for his campaign against child poverty. Previous recipients include Sir Alex Ferguson and Sir Bobby Charlton #MUFC pic.twitter.com/Guue254Tfb

— BBC RM Sport (@BBCRMsport) July 15, 2020

Британський виш із когорти «університетів із червоної цегли», який 2024 року святкуватиме своє двохсотріччя, відзначив 22-річного англійця за його внесок у боротьбу проти дитячої бідності.

Раніше Маркус, який є вихованцем Молодіжної академії МЮ, зібрав 20 млн фунтів на допомогу дітям під час пандемії COVID-19.

Серед представників «МанЮнайтед» раніше такого звання удостоювали лише сера Алекса Фергюсона, а також легендарного футболіста сера Боббі Чарльтона.

У нинішньому сезоні Решфорд провів за манкуніанців 38 матчів у всіх турнірах, забивши 21 гол і зробивши 10 асистів.

По материалам: lb.ua