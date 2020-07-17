«Реал» 34-й раз став чемпіоном Іспанії (видео)

"Реал"

У передостанньому турі інтрига Ла Ліги офіційно померла — «Реал» удома переграв «Вільярреал» (2:1) і став недосяжним для «Барселони», яка, до слова, свій домашній поєдинок проти «Осасуни» з аналогічним рахунком програла.

Зінедін Зідан у перший же свій сезон після повернення на «Сантьяго Бернабеу» привів «бланкос» до золотих медалей.

Зінедін Зідан

Востаннє «Реал» вигравав Прімеру 2017 року, також із Зізу.

«Королівський клуб» 34-й раз став чемпіоном Іспанії.

Highlights матчу «Реал» – «Вільярреал» — на сайті офіційного мовника Ла Ліги.

По материалам: lb.ua