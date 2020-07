Одіозний боєць ММА і княгиня Монако здійснять 180-кілометровий тур на водному велосипеді (фото)

Князь і княгиня Монако (зліва четвертий та третя)

Ірландський боєць змішаних бойових мистецтв, екс-чемпіон світу за версією UFC в напівлегкій ваговій категорії Конор Макгрегор разом з княгинею Монако Шарлін відправиться в тур на водних велосипедах.

Вони планують подолати 180 кілометрів.

«Відмінний день для гонок на водних велосипедах з принцесою Монако Шарлін. Феноменальний спортсмен і олімпієць, ми об’єднуємося для подорожі на 180 км у вересні, щоб підвищити обізнаність в області безпеки на воді. Я не можу чекати! Дякую вам за великий день для моєї сім’ї, Ваша Величність», — написав 32-річний Макгрегор в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 20 Июл 2020 в 7:19 PDT

Відзначимо, що уроджена Шарлен Лінетт Уіттсток як професійна плавчиха представляла в 2000 році Південну Африку на Олімпійських іграх в Сіднеї, на яких зайняла п’яте місце в естафеті 4 × 100 м.

У 2002 році майбутня дружина Альбера II і 11-я княгиня Монако виграла три золоті медалі на Кубку світу з плавання (50 м і 100 м, 4 × 100 м) і срібну медаль в Манчестері на Іграх Співдружності (4 × 100 м).

По материалам: lb.ua