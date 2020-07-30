Ібрагімович установив унікальне досягнення в Серії А (видео)

Вождь

Практично вирішивши всі свої завдання на сезон, «Сампдорія» і «Мілан» провели очний поєдинок у Генуї в рамках передостаннього туру Серії А.

Гості виявилися сильнішими — 4:1.

Дублем відзначився Златан Ібрагімович. Тим самим 38-річний швед установив унікальне досягнення Серії А.

Він став першим футболістом, якому вдалося забити понад 50 м’ячів у чемпіонаті за обидва міланські клуби — і за «Інтер», і за «Мілан». За «нерадзурі» він забив 57 голів, а за «росонері» — 51.

50+50 — Zlatan #Ibrahimovic è il primo giocatore nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno 50 reti nella competizione sia con la maglia del #Milan che con quella dell’#Inter. Sindaco.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/2S75WbBk7J

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020

У поточному сезоні на рахунку Ібрагімовича – 17 матчів за «Мілан», у яких він забив 9 голів.

Златан наступного сезону має шанс збільшити кількість своїх голів за «Мілан», оскільки він вирішив продовжити свою кар’єру в цьому клубі.

Highlights поєдинку «Сампдорія» — «Мілан» — на сайті офіційного мовника Серії А.

По материалам: lb.ua