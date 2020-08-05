«Карпати» презентували нову емблему клубу, а стару віддали фанатам (фото)

У найближчому майбутньому на ФК «Карпати» чекають кардинальні зміни. Тому клуб вирішив провести ребрендинг. Відтепер у «Карпат» буде новий логотип, повідомляє пресслужба львів’ян.

Але легендарний герб «Карпат» не зникає. Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому «Карпати» вирішили передати його тим, хто найбільше вартує його. Громадська організація «Ультрас Карпати», що об’єднує активних уболівальників «зелено-білих», відтепер є повноправним власником прав на клубний герб.

Передача прав на емблему відбулася в символічній локації – 16-му, фанатському секторі стадіону «Україна». Одразу після оформлення всіх необхідних документів за участю юристів обох сторін співвласник «Карпат» Олег Смалійчук передав символічний герб одному з засновників ГО «Ультрас Карпати» Михайлові Мірці.

«Я переконаний, що далі ми всі будемо плисти в одному човні, маючи одне спільне бачення, одну стратегію і одну мету, – зазначив Смалійчук. – Разом з вами, справжніми фанатами, які завжди носитимуть герб на серці і ніколи не «перевзуються», разом з вашою довірою і підтримкою, ми зробимо сильний клуб, яким будемо пишатися».

Зі свого боку Мірка зазначив, що фанатський рух уже кілька років вів активні перемовини з керівництвом про те, щоб герб закріпити за тими, хто його справді цінує, але досягнути належного результату досі не вдавалося.

«Сьогодні ми змогли знайти точки дотику з новим керівництвом клубу в близьких нам площинах цінностей. Не вдаючись до поспішних авансів, все ж вважаємо це одним з найбільш стратегічно правильних рішень, яке відкриває нову сторінку в новітній історії великого клубу «Карпати», — зазначив Мірка.

Нагадаємо, на початку липня «Карпати» були виключені з числа учасників УПЛ через неявку на матчі.

По материалам: lb.ua