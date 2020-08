Ексгравець «Шахтаря» оголосив, що йде з «Челсі»

Вілліан

Атакувальний хавбек «Челсі» Вілліан не продовжив контракт з «пенсіонерами» і залишає «Стемфорд Брідж» у статусі вільного агента.

«У 2013 році, коли я отримав пропозицію від «Челсі», я був упевнений у тому, що продовжити кар’єру потрібно саме тут. Зараз іду — і це найкраще рішення. Час рухатися далі — я йду з високо піднятою головою», — написав 32-річний бразилець в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram

AN OPEN LETTER TO THE FANS OF CHELSEA FOOTBALL CLUB . . They were seven wonderful years. In August 2013 when I received the offer from Chelsea, I was convinced that this was where I had to play. Today I am certain that it was the best of decisions. There were so many happy times, some sad, there were trophies and it was always very intense. . . Yet, beyond the trophies, I learnt a lot about myself. I developed a great deal, becoming a better player and a better person. With each training session, with each game, with every minute spent in the dressing room, I was always learning. . . I am really grateful to the Chelsea fans for the affectionate way they welcomed me at Stamford Bridge and their support throughout my time at the club. There was also criticism, which is normal, what is important though is that both the affection and criticism drove me to always give my all in every training session, every game, to be constantly improving until my very last minute in a Chelsea shirt! . . The time has now come to move on. I am certainly going to miss my teammates. I will miss all the staff at the club who’ve always treated me like a son and I will miss the fans. I leave with my head held high, safe in the knowledge that I won things here and always did my best in a Chelsea shirt! . . My heartfelt thanks go out to all of you and God bless you! . Willian Borges da Silva

При цьому Вілліан не збирається залишати Лондон, а змінить західну його частина на північну — за інформацією англійських ЗМІ, Вілліан погодив трирічний контракт з «Арсеналом», за яким він отримуватиме тижневий оклад у розмірі 100 тис. фунтів.

У нинішньому сезоні ексгравець «Шахтаря» забив 11 голів і віддав 9 асистів у 47 матчах у всіх турнірах.

По материалам: lb.ua