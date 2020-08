Райкконен побив рекорд Шумахера у Формулі-1

Кімі Райкконен

Напередодні пройшов п’ятий етап у Формулі-1 нинішнього сезону — Гран-прі 70-річчя.

За підсумками гонки фінський гонщик «Альфа Ромео» Кімі Райкконен установив нове досягнення за кількістю пройдених кіл у Формулі-1.

Сукупно Райкконен проїхав 16845 кіл, побивши рекорд легендарного 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, який проїхав на 20 кіл менше — 16825.

RECORD BREAKER 😎Kimi has now raced more laps than any other driver in F1 history 👀#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/2X8NbW8ebF

— Formula 1 (@F1) August 10, 2020

У фіна є хороші шанси збільшити свій відрив. Нагадаємо, контракт чемпіона світу у Формулі-1 2007 року зі швейцарською командою закінчується наприкінці 2020 року.

Поточний сезон для Кімі вже 18-й у рамках Формули-1, а в жовтні на Гран-прі в німецькому Нюрбурзі фін може повторити рекорд кількості проведених гонок бразильця Рубенса Баррікелло (322).

До переходу в «Альфа Ромео» 2019 року Райкконен виступав у складі «Заубера», «Макларена», «Феррарі» і «Лотуса».

По материалам: lb.ua