Англійська Прем’єр-ліга визначила кращий гол сезону (видео)

Сон Хин Мін

Гол форварда «Тоттенгем Хотспур» Сон Хин Міна в матчі 16-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти «Бернлі» був визнаний кращим в минулому сезоні, повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

28-річний кореєць підхопив м’яч поблизу свого штрафного майданчика, промчав через все поле, по шляху обігравши шістьох суперників і, увійшовши в чужу штрафну площу, зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди.

У підсумку, «шпори» розгромили «Бернлі» — 5:0.

"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj

— Budweiser Football (@budfootball) August 13, 2020 Всього в минулому сезоні Сон в чемпіонаті Англії провів 30 матчів і забив 11 голів. «Тоттенгем» завершив сезон на шостому місці в турнірній таблиці.

По материалам: lb.ua