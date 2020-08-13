Драматично завершився перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів (видео)

У Лісабоні пройшов перший матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів між клубом українця Руслана Малиновського — «Аталантою» і «Парі Сен-Жермен».

Команди подарували вболівальникам яскравий перфоманс із захоплюючою і драматичною кінцівкою.

Вже до 11-й хвилині суперники створили ряд 100-відсоткових гольових моментів. Один вихід один на один з голкіпером Неймара чого вартий. Але, до екватора тайму рахунок залишався не відкритим.

А на 27-й хвилині хорват «Аталанти» Маріо Пашаліч миттєво підстроївся під м’яч, що відскочив і з лінії штрафного майданчика ефектно закрутив його у дальній кут воріт Кейлора Наваса — 1:0.

Надалі, італійський клуб за рахунок мобільної та організованої гри зумів нейтралізувати зусилля парижан зрівняти рахунок. Однак, активний пресинг гравців «Аталанти» мав і побічний ефект — поступово втома стала накопичуватися в ногах підопічних Джан П’єро Гасперіні.

Джан П’єро Гасперіні і Ремо Фройлер

А з виходом на поле на 60-й хвилині у складі ПСЖ Киліана Мбаппе обороні «Аталанти» все важче стало стримувати атакуючий порив суперника.

Зв’язка Неймар-Мбаппе стала розривати оборонні побудови бергамасків.

Розв’язка наступила на останній хвилині основного часу матчу, коли Маркіньос виявився першим на м’ячі після невдалого удару Неймара з лінії воротарського майданчика — 1:1.

Маркіньос (справа) відзначає успіх

А через 3 хвилини футболістів «Аталанти» і зовсім накрив шок після голу Еріка Шупо-Мотінга — 1:2.

Кіліан Мбаппе і Неймар

ПСЖ вперше з 1995 року вийшов в півфінал ЛЧ.

Сьогодні в матчі РБ «Лейпциг» — «Атлетіко» парижани дізнаються свого суперника.

Обзор поєдинку ПСЖ — «Аталанта» — на сайті офіційного мовника Ліги чемпіонів.

По материалам: lb.ua