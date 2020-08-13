Фани ПСЖ салютами на Єлисейських полях відсвяткували вихід команди до півфіналу Ліги чемпіонів (видео)

ПСЖ

Напередодні «Парі Сен-Жермен» в Лісабоні на останніх хвилинах матчу зумів зломити опір «Аталанти» (2:1) і вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

Фанати французької команди зібралися на центральній вулиці Парижа — Єлисейських полях, щоб салютами відзначити цю подію.

Grosse ambiance sur les Champs Élysées après la qualif du PSG. 🔥🎥 @LbrNinis pic.twitter.com/CPFbsW25q4

— Actu Foot (@ActuFoot_) August 12, 2020

[#UCL] De nombreux supporters parisiens se sont retrouvés sur les Champs Elysées après #ATAPSG. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour tenter de disperser la foule. 📽 @Lara_Rinldipic.twitter.com/kxSyQW3qPQ

— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 12, 2020

По материалам: lb.ua