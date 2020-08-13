«Ювентус» виставив найкращого гравця Серії А сезону-2019/20 на трансфер

Пауло Дібала розчарований

Чемпіон Італії останніх дев’яти сезонів туринський «Ювентус» вирішив позбутися найкращого гравця Серії А нинішнього сезону Пауло Дібали, виставивши 26-річного форварда на трансферний ринок, повідомляє Tuttosport.

Головним претендентом на Дібалу є мадридський «Реал», уточнює видання.

Зазначають, що на зароблені кошти «Ювентус» збирається купити гравця в середню лінію.

Цього сезону Дібала зіграв 33 матчі в Серії А, забив 11 м’ячів і віддав 6 гольових передач. Контракт гравця з клубом чинний до літа 2022 року. Сторони ведуть переговори про новий контракт, але поки що безуспішно.

По материалам: lb.ua