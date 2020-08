Головний тренер РБ «Лейпциг» встановив рекорд Ліги чемпіонів

Юліан Нагельсманн

Напередодні РБ «Лейпциг» обіграв «Атлетико» (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер німецької команди Юліан Нагельсманн став наймолодшим фахівцем в історії, якому вдалося досягти цього раунду єврокубкового турніру — на момент історичної події Юліану виповнилося 33 роки і 21 день.

✓ Youngest manager in Champions League history to win a knockout match✓ Youngest manager in Champions League history to reach the #UCL semi-finalsJulian Nagelsmann continues to make history. pic.twitter.com/n2mtXcvWOc

— Squawka Football (@Squawka) August 13, 2020

Попереднім рекордсменом був нинішній наставник збірної Франції Дідьє Дешам, якому було 35 роки і 7 місяців, коли він у 2004 році вивів «Монако» в півфінал ЛЧ.

По материалам: lb.ua