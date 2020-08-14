Клуб Бекгема підписав чемпіона світу-2018

Блез Матюїді

Футбольний клуб «Інтер Маямі», одним із співвласників якого є ексзірка «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Девід Бекгем здійснив трансфер півзахисника «Ювентуса», чемпіона світу-2018 у складі збірної Франції Блеза Матюїді, повідомляє офіційний сайт американського клубу.

33-річний футболіст приєднався до «Інтеру Маямі» на правах вільного агента. Термін контракту з хавбеком не називається.

«Для мене честь перейти в «Інтер Маямі», — цитує прес-служба американського клубу Матюїді. — Сподіваюся, ми зможемо виграти багато трофеїв разом. Для мене перехід в команду з Америки — новий виклик у кар’єрі».

У свою чергу, Бекгем згадав часи, коли вони з Матюїді виступали в одному клубі — в 2013 році за ПСЖ.

«Радий вітати в команді мого друга Блеза. І для власників, і для фанатів перехід в нашу команду володаря Кубка світу — момент для гордості. Мені ж особливо приємно, що до нас приєднався мій колишній партнер по команді», — зазначив співвласник клубу.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

По материалам: lb.ua