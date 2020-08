«Баварія» оновила два клубних рекорда за кількістю голів в одному сезоні

"Баварія"

Після розгромної перемоги над «Барселоною» (8:2) в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів, «Баварія» довела кількість забитих голів в поточному сезоні до 155, що є новим клубним рекордом.

Попереднє досягнення трималося майже 50 років. У сезоні-1972/73 «Баварія» забила 152 м’ячі.

1️⃣5️⃣5️⃣ — @FCBayern have now scored 155 goals this season, surpassing their previous record of 152 set in 1972/73 in all competitions. #UCL #FCBayern

— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 14, 2020

Крім того, в поточному розіграші Ліги чемпіонів мюнхенська команда забила вже 39 голів. Раніше кращим показником було 33 голи в сезоні 2014/15.

Примітно, що в тому сезоні баварці поступилися в півфіналі майбутнім переможцям турніру — «Барселоні» за сумою двох матчів (3:2, 0:3).

По материалам: lb.ua