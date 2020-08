Гамільтон побив черговий рекорд Шумахера в Формулі-1

Напередодні на автодромі «Каталунья» в Монтмело під Барселоною пройшов шостий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1 — Гран-прі Іспанії.

Перемогу здобув лідер поточного заліку і діючий чемпіон світу

Льюїс Гамільтон

. Для британця цей подіум став 156-м в кар’єрі. І за цим показником Льюїс випередив легендарного Міхаеля Шумахера, на рахунку якого 155 подіумів.

Додамо, що слідом за пілотом «Мерседес» гонку закінчив Макс Ферстаппен з «Ред Булл».

Напарник Льюїса по команді, фін Валттері Боттас був третім.

У генеральній класифікації відрив Хемілтона від Ферстаппена збільшився на 7 очок і становить вже 37 очок.

У Кубку конструкторів лідерство «Мерседес» ще більш беззастережно — «Ред Булл» відстає на 86 очок.

