Гонку MotoGP в Австрії зупинили через серйозну аварію (видео)

В Австрії під час Гран-прі MotoGP сталася моторошна аварія, яка дивом не призвела до сумних наслідків.

На 9-му колі перед гальмуванням зіткнулися Франко Морбіделлі, який виступає за команду Petronas Yamaha SRT, і Жоан Зарко з команди Avintia Ducati.

Мотоцикли, залишившись без «вершників», вирушили в самостійне «плавання» і розбилися, дивом не врізавшись в решту учасників гонки.

Постраждалих обстежили, але важких травм не виявили.

Додамо, що гонку виграв італійський гонщик Ducati Team Андреа Довіціозо, який випередив іспанця Хоана Міра з Team Suzuki MotoGP і австралійця Джека Міллера з Pramac.

Після п’яти етапів генеральну класифікацію очолює італієць Фабіо Куартараро з Petronas Yamaha SRT (67 очок).

Довіціозо відстає на 11 очок. А замикає п’єдестал лідер заводської Yamaha Маверік Віньялес (48 очок).

По материалам: lb.ua